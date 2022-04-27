Вологда, 27 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В Вологодской области к 2026 году газифицируют 51 населенный пункт, сообщает региональное заксобрание.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

«Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10 тысячам домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных. На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей», — говорится в сообщении парламента.

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