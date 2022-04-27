Болонья, Италия, 27 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 27 апреля в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» футбольный клуб «Болонья» в матче 20-го тура итальянской Серии А сезона 2021/»2 одержал сенсационную победу над миланским «Интером». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Марко Арнаутович (29’ Муса Барроу) и Никола Сансоне (82’). Единственный гол «нерадзурри» на третьей минуте встречи забил нападающий сборной Хорватии Иван Перишич после передачи Николы Бареллы.

Составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро, Теате, Медель, Хики, Сориано (Домингес, 66’), де Сильвестри, Схаутен, Сванберг (Абишер, 66’), Арнаутович (Орсолини, 88’), Барроу (Сансоне, 77’).

«Интер»: Раду, де Врей, Димарко (Д’Амброзио, 70’), Шкриниар, Думфрис (Дармиан, 80’), Перишич, Чалханоглу (Гальярдини, 80’), Барелла (Санчес, 63’), Брозович, Корреа (Джеко, 63’), Мартинес.

«Болонья», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 42 очка, укрепилась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланский «Интер» с 72-мя очками по итогам тура опустился на вторую позицию.