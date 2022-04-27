Вашингтон, , 23:22 — REGNUM США сняли целый ряд ограничений на предоставление Украине информации разведслужб, сообщает 27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«США сняли некоторые ограничения на обмен разведывательными данными с Украиной», — сообщает агентство.

«Активизация обмена разведданными поможет Украине», — цитирует агентство слова источник.

При этом Bloomberg указывает, что несколько дней назад директор Национальной разведки США Аврил Хейнс и член комитета по разведке в палате представителей республиканец Майк Тернер призвали Белый дом снять ограничения в передаче данных разведки Украине.

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