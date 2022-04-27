Москва, , 23:26 — REGNUM Фейковую информацию распространяют украинские телеграм-каналы. Они разместили фотографии якобы с детьми в подвале Харькова, сообщает 27 апреля телеграм-канал «Война в фейками».

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

Но на самом деле фотографии четырёхлетней давности: они сняты в бомбоубежище Петровского района Донецка, в котором семьи прятались от постоянных артобстрелов ВСУ.

Эти снимки сделала в 2018 году военный корреспондент Ирина Лашкевич. Когда она опубликовала фотографии на дзен-канале, он был взломан украинскими хакерами.

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