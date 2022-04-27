Москва, 27 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Фейковую информацию распространяют украинские телеграм-каналы. Они разместили фотографии якобы с детьми в подвале Харькова, сообщает 27 апреля телеграм-канал «Война в фейками».

ИА REGNUM Волноваха, больница, подвал

Но на самом деле фотографии четырёхлетней давности: они сняты в бомбоубежище Петровского района Донецка, в котором семьи прятались от постоянных артобстрелов ВСУ.

Эти снимки сделала в 2018 году военный корреспондент Ирина Лашкевич. Когда она опубликовала фотографии на дзен-канале, он был взломан украинскими хакерами.