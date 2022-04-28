28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 08:46 — REGNUM За первый год правления президента США Джо Байдена число нелегальных иммигрантов, проживающих в стране, увеличилось примерно на миллион, что дополнительно обошлось американским налогоплательщикам в $9,4 млрд, согласно новому анализу федерации, выступающей за американскую иммиграционную реформу (FAIR) и снижение уровня иммиграции в целом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно исследованию, в США нелегально проживает около 15,5 млн иммигрантов. Для сравнения, в 2020 году цифра составляла 14,5 млн человек. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Пузырь лопнет, и когда это произойдет, война изнутри станет конечным результатом. Не волнуйтесь. В недавнем опросе 75% демократов сказали, что покинут страну, если на нас нападут. 80% республиканцев сказали, что они останутся и будут сражаться», — пишет ReparationsFromAfrica.

«Джо Байден давал клятву защищать страну (возможно, он этого не помнит), но отрекся от своего долга и поощряет вторжение», — указывает ilovebede.

«Только подумайте, как много эти 10 миллиардов могли бы сделать для решения проблем бедности и бездомных в стране, если бы у нас была стена на южной границе. Вместо этого мы используем их на людей, приезжающих сюда нелегально», — негодует macq.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

«10 млрд? Ну конечно! Долгосрочные затраты намного больше, и нам повезет, если наша страна не будет разрушена из-за этого!» — восклицает kxyz123.

«Возможно, если бы мы не тратили так много денег на заботу о нелегалах, у нас было бы больше средств для решения проблемы бездомных, предоставления психиатрических и наркологических консультаций, обеспечения более широких возможностей для обучения детей младшего возраста и, возможно, даже инвестирования в создание «зеленой» инфраструктуры в дополнение к существующей энергетической сети. Многие вещи, которые прогрессисты хотят включить в свою программу, сдерживаются из-за того, что Америка заботится о проблемах других стран», — осуждает TheWorldIsChanging.

«Пора начать проверять гражданство и депортировать всех НЕЛЕГАЛОВ. Это может происходить в продуктовых магазинах, Home Depot, на дорогах и т.д. Пришло время выселить их всех и заставить их подавать заявления на легальный въезд в Соединенные Штаты», — предлагает uscitizenforlife.

«10 миллиардов, которые тратятся на нелегалов, должны быть потрачены на охрану нашей границы, помощь бездомным ветеранам и питание американских детей! Байден и Харрис — полные неудачники!» — злится jrein72.

«Я буду голосовать за следующего кандидата, если у него или у нее есть план собрать всех нелегалов и немедленно депортировать. Я хочу услышать, когда, где и как это будет сделано. Кроме того, вы должны на 100% поддерживать правоохранительные органы и поддерживать меры, которые обеспечат, чтобы преступников сажали в тюрьму сразу после совершения преступления», — указывает Can’tmakeitup.

«Джо, строительство стены обошлось бы гораздо дешевле, и она была бы постоянной», — напоминает canceleverything.

«Надоело, что демократы используют МОИ деньги, чтобы получить СВОИ голоса», — возмущается krx.

Напомним, что действующий президент США Джозеф Байден значительно смягчил миграционное законодательство и завершил программу отправки просителей убежища в Мексику. Это привело к значительному возрастанию потока мигрантов из Мексики — абсолютным рекордам с начала текущего столетия.

Как сообщала Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, администрация президента США Джо Байдена, партия демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки как потенциальных избирателей-демократов.

По словам Райс, ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о брошенных детях является спланированной: «Они знают, что в прошлом работало, и всё же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это всё вопрос власти левых».

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