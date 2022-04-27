Эдинбург, Великобритания, 27 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Xbox решила отметить 20-летие появления платформы в Шотландии выпуском нового контроллера. Об этом 27 апреля сообщает портал Comicbook.

Xbox

Отметим, что в большинстве стран мира консоли Xbox начали продаваться в 2001 году, однако в Шотландии они официально появились только в 2002. Xbox решила отметить это событие и заказала местной фирме изготовление контроллера, выполненного в шотландской стилистике.

В результате, как пояснило британское подразделение компании, появился «ультра-нестандартный контроллер ручной работы». К сожалению, Xbox не планирует массово производить устройства с этим дизайном, компания собирается выпустить ограниченное количество геймпадов, которые будут розданы в рамках будущих акций.

Напомним, в апреле 2022 года Xbox покинул Крис Новак, занимавший в компании должность руководителя отдела исследований и проектов. Он проработал в игровом подразделении Microsoft около 20 лет и руководил реализацией многих начинаний компании.