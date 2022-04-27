Рим, 27 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Римская «Рома» в ближайшие дни начнет переговоры с 33-летним армянским атакующим полузащитником Генрихом Мхитаряном о продлении контракта. Об этом 27 апреля сообщило издание Calciomercato.

Facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

Действующее соглашение Мхитаряна с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года. За «Рому» футболист выступает с 1 сентября 2020 после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Генрих Мхитарян принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник получил две желтые и одну красную карточки.