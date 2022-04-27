Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Украина должна самостоятельно принять решение о переносе боевых действий на территорию России, заявил 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

Он пояснил, что стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы дать украинским нацистам «всё необходимое для вытеснения русских».

«Должны ли украинцы предпринять действия, выходящие за пределы их границ — это отдельный вопрос», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты уже несколько раз наносили ракетные и воздушные удары по гражданским и военным объектам на приграничных территориях России.

Читайте ранее в этом сюжете: Фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Косово за поддержку Украины