Вашингтон, 27 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Украина должна самостоятельно принять решение о переносе боевых действий на территорию России, заявил 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

Он пояснил, что стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы дать украинским нацистам «всё необходимое для вытеснения русских».

«Должны ли украинцы предпринять действия, выходящие за пределы их границ — это отдельный вопрос», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты уже несколько раз наносили ракетные и воздушные удары по гражданским и военным объектам на приграничных территориях России.