Блинкен дал Украине совет, как перенести боевые действия в Россию
Вашингтон, 27 апреля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Украина должна самостоятельно принять решение о переносе боевых действий на территорию России, заявил 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса.
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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
Он пояснил, что стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы дать украинским нацистам «всё необходимое для вытеснения русских».
«Должны ли украинцы предпринять действия, выходящие за пределы их границ — это отдельный вопрос», — сказал Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты уже несколько раз наносили ракетные и воздушные удары по гражданским и военным объектам на приграничных территориях России.