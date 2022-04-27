Москва, , 23:07 — REGNUM О притеснениях и фактически антироссийской политике со стороны Яндекса сообщает 27 апреля телеграм-канал @wargonzo. Такие выводы напрашиваются из-за того, что к аккаунту проекта в Дзене в последнее время слшком много необоснованных претензий.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как утверждает администрация сервиса — за «размещение материалов, сюжет которых затрагивает остросоциальную тематику и может быть воспринят неоднозначно»", — говорится в сообщении. Ограничения («страйки») канал получает очень часто из-за видео, которые несут исключительно информативную нагрузку.

В пример авторы приводят видео из постоянной рубрики «Фронтовая сводка», «Авдеевский котёл: обстановка на…», а также видео с комбатом «Сомали» Байкотом, в котором он говорит, что вышел на центральный пляж в Мариуполе. При этом в роликах нет ни стрельбы, ни трупов.

«После того, как контент, добываемый нашей командой иной раз в довольно жёстких полевых условиях, начали по беспределу цензурировать на откровенно прокиевском Youtube – мы выбрали именно Дзен в качестве альтернативной платформы для размещения результатов нашей честной военкоровской работы, которая, безусловно, находит отклик у аудитории», – говорится в сообщении.

Объём аудитории в итоге превысил три миллиона человек. Однако Яндекс регулярно ограничивает показы в ленте и монетизацию (деньги поступают в помощь пострадавшим от войны людям).

Авторы сообщения делают вывод, что Яндекс в отношении действительно независимого и по-настоящему пророссийского контента «всё больше уподобляется ютобовской помойке, где в почёте цензура и блокировка всего живого».

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