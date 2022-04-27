Ливерпуль, Великобритания, , 23:01 — REGNUM Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмерик назвал «Ливерпуль» главным фаворитом Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

«Наша задача – провести идеальный матч. Мы знаем, что в полуфинале нам противостоит главный претендент на победу в турнире. Несмотря на это, мы постараемся выиграть. Мы не знаем, получится ли результат удовлетворяющим нас. В обычных условиях мы им проиграем, но сейчас у нас все-таки есть механизмы воздействия на ситуацию. Мы должны искать способ победить», — цитирует Эмери издание The Guardian.

Сегодня, 27 апреля, «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА примет испанский «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а сама игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».