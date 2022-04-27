Манчестер, Великобритания, 27 апреля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Харри Магуайр может пропустить остаток сезона из-за травмы колена. Об этом 27 апреля сообщило издание Daily Mail.

Антон Зайцев Гарри Магуайр

«Харри не сможет принять участия в игре с «Челси», у него проблемы с коленом. Ничего серьезного. Но он не тренировался ни вчера, ни сегодня», — цитирует главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника издание Daily Mail.

В текущем сезоне Харри Магуайр принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лидс Юнайтед». Также английский защитник получил семь желтых и одну красную карточки.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 5 августа 2019 года после перехода из «Лестер Сити» за 87 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.