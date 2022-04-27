Элиста, 27 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Калмыкию накроют ливни с градом. Синоптики прогнозируют также усиление ветра. В связи с непогодой в степной республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 27 апреля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

По данным Калмыцкого гидрометцентра, до конца суток 27 апреля, а также ночью и утром 28 апреля местами в Калмыкии пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождать гроза, град и шквалистый ветер (до 25 метров в секунду). Непогода может спровоцировать подтопления пониженных участков, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждения кровли и остекления зданий, порывы линий электропередачи и связи.

Земледельцев предупредили о вероятной гибели сельхозкультур, повреждении садов.