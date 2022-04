Сан-Матео, США, , 22:51 — REGNUM Playstation опубликовала список игр, к которым в мае 2022 года получат доступ подписчики сервиса PS Plus. Информация была опубликована 27 апреля на сайте платформы.

PS Plus Collection

Отметим, что ранее список этих игр сообщили инсайдеры. Сейчас подтвердилось, что в мае владельцы PlayStation, подписанные на PS Plus, смогут добавить в свою библиотеку футбольный симулятор FIFA 22, ролевую игру с элементами выживания Tribes of Midgard, и «рогалик» (игры жанра roguelike — уровни в них генерируются процедурно, у персонажа есть только одна жизнь) Curse of the Dead Gods.

Напомним, в апреле 2022 года PS Plus предложила подписчикам PS Plus оценить проекты Slay the Spire, Hood: Outlaws & Legends, Slay The Spire и Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydred. Желающие могут получить игры до 2 мая 2022 года.

