Ливерпуль, Великобритания, , 22:46 — REGNUM 30-летний центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк впервые за четыре года получил желтую карточку в матче Лиги Чемпионов УЕФА. На 32-й минуте матча полуфинала с «Эвертоном» футболист получил предупреждение.

Вирджил ван Дейк Ailura

В последний раз Вирджил ван Дейк получал желтую карточку в декабре 2018 года в матче против неаполитанского футбольного клуба «Наполи».

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 1 января 2018 года после перехода из «Саутгемптона» за 84,65 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В текущем сезоне ван Дейк принял участие в 44-х матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.