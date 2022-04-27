Рим, 27 апреля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года жители Италии стали на 46% чаще брать кредиты для организации свадеб, передают 27 апреля национальные СМИ.

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Средняя величина такого кредита практически не изменилась, в настоящее время она составляет чуть менее 10 тысяч евро.

Изменился средний возраст заемщика по таким видам кредитов: до 2019 года он составлял 40 лет, сейчас — 37 лет.

Также отмечается, что кредиты на проведение свадеб в 40% случаев берут женщины, что значительно выше среднего показателя по всем займам (25%).