Ньюкасл, Великобритания, , 22:39 — REGNUM Как сообщает английское издание The Mirror, руководство «Ньюкасла» претендует на 26-летнего опорного полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьера-Эмиля Хейбьерга.

По информации источника, «сороки» готовы предложить «шпорам» 30 миллионов евро за трансфер футболиста в грядущее летнее трансферное окно.

Хейбьерг выступает за «Тоттенхэм» с 11 августа 2020 года после перехода из «Саутгемптона» за 16,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Дании, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Пьер-Эмиль Хейбьерг принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.