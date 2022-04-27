Тирана, , 22:42 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1249 человек выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 38 пациентов. Об этом сообщило вечером 27 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания (сс) Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 929 случаев заражения коронавирусом, 271 068 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся пять пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 365 активных случаев заражения, из них 240 — в Тиране. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца. В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом