Чувашия, 16 сентября, 2013, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-августе 2013 года в бюджеты всех уровней поступило более 22,2 млрд рублей налогов. Это на 5,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили ИА REGNUM в УФНС РФ по Чувашии.

Кроме того, во внебюджетные фонды с учетом сумм по налогам на совокупный доход поступило 4,8 млн рублей.

В федеральный бюджет собрано свыше 7,1 млрд рублей налогов, что на 1,4 % больше, чем в январе-августе 2012 года.

Налоговые доходы республиканского бюджета составили около 11,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 7,5%.

Местные бюджеты обеспечены налогами на сумму 3,6 млрд рублей. Рост поступлений составил 107,7%.