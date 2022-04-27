Лас-Вегас, США, 27 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Будущий фильм режиссёра Дэвида Оуэна Расселла с поистине звёздным составом получил официальное название и дату премьеры. Об этом 27 апреля сообщает портал The Wrap.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Кинокомпания Disney объявила в рамках презентации на фестивале CinemaCon 2022, что фильм под названием «Амстердам» выйдет в прокат 4 ноября 2022 года. Она также показала посетителям мероприятия первый трейлер. Действие фильма развернётся в США 30-х годов XX века, в основу проекта легла реальная история трёх друзей, которые стали свидетелями убийства. Их объявили подозреваемыми, но в итоге герои раскрыли «один из самых возмутительных заговоров» в истории США.

Напомним, главные роли в этом фильме исполнят Роберт Де Ниро, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби и Кристиан Бэйл. В проекте также участвуют Тейлор Свифт, Крис Рок, Зои Салдана, Майкл Шеннон и другие известные фигуры. Зрители знают Дэвида Оуэна Расселла как режиссёра фильмов «Афера по-американски», «Мой парень — псих» и «Боец».