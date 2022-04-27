Рим, 27 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Число новых носителей коронавируса в Италии увеличивается, заявил 27 апреля заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

При этом не увеличивается нагрузка на учреждения здравоохранения, поскольку в большинстве случаев заражение протекает легко, отметил он.

Италия, как и другие страны, должна научиться сосуществовать с коронавирусом без больших потерь и без напряжения для больниц, добавил Коста.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.