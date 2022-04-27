Вашингтон, 27 апреля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX 27 апреля отправила на орбиту еще четырех астронавтов, которые вскоре достигнут Международной космической станции, сообщает Reuters.

Spacex.com Запуск ракеты. SpaceX

В команду астронавтов входят врач и геолог, специализирующийся на марсианской почве.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, которая носит название «Свобода», стартовала утром 27 апреля с мыса Канаверал во Флориде.

На МКС американцев встретят семь человек, включая трех российских космонавтов.

Отметим, что это уже четвертый полноценный экипаж МКС, который американское аэрокосмическое агентство NASA доставило на орбиту с помощью корабля SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее SpaceX отправили на орбиту первую полностью коммерческую миссию. Корабль доставлял к МКС трёх бизнесменов — американца Ларри Коннора, израильтянина Эйтана Стиббе и канадца Марка Пэти. Их сопровождал бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.