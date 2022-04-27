Рим, 27 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизель на АЗС Италии продолжают ежедневно увеличиваться, передают национальные профильные СМИ 27 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

В настоящее время минимальные цены составляют 1,77 евро за литр бензина и 1,78 евро за литр дизеля, на АЗС с обслуживанием — 1,91 и 1,92 евро соответственно.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.