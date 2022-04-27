Брюссель, , 22:42 — REGNUM Представитель Болгарии в Европарламенте Андрей Ковачев 27 апреля в интервью для BNR заявил, что причиной отказа Болгарии поставить военную помощь Украине стали «патетические разногласия между коалицией Кирила Петкова и бывшими коммунистами».

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По словам Ковачева, эти действия болгарского правительства являются постыдными, а кабинет Петкова демонстрирует «полную шизофрению» в том, что касается приоритетов внешней политики.

Комментируя болгарское вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз Ковачев заявил, что причин торопиться нет, поскольку «Северная Македония боится сделать шаг вперед и отказаться от югославского наследия, при этом она, вместе с Сербией, остается наименее реформированной страной из всех бывших республик Югославии».

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