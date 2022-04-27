Мюнхен, Германия, 27 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sport1, руководство мюнхенской «Баварии» не планирует отпускать 26-летнего универсального защитника сборной Франции Люку Эрнандеса в грядущее летнее трансферное окно.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Бавария» не намерена расставаться с Люкой Эрнандесом, в подписании которого заинтересована каталонская «Барселона».

Люка Эрнандес выступает за «Баварию» с 1 июля 2019 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Люка Эрнандес принял участие в 23 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей во встрече с берлинским «Унионом». Также защитник получил восемь желтых карточек.