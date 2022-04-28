Тбилиси, , 00:55 — REGNUM Глава Грузинской православной церкви католикос-патриарх Илия II пользуется самым большим доверием у населения среди всех политических и общественных деятелей Грузии, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Формула».

Католикос-патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу, проведённому Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной) деятельность патриарха одобряют 92% респондентов, а не одобряют всего 4%.

За ним следует мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе — 53%. Каладзе не нравится 43% респондентов.

Президент Саломе Зурабишвили находится на третьем месте — она нравится 52%, не нравится 42%.

На четвертом месте премьер-министр Ираклий Гарибашвили — он нравится 47%, не нравится 48%.