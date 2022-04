Лос-Анджелес, США, , 22:20 — REGNUM На фестивале CinemaCon 2022 (сейчас проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США)), Disney показала первый трейлер второго фильма франшизы «Аватар», который снимает режиссёр Джеймс Кэмерон. Об этом 27 апреля сообщает портал Deadline.

На планете Пандора Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания

Кинокомпания также впервые представила официальное название картины и назвало дату её премьеры. Мировой релиз сиквела под названием «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water) состоится 14 декабря, в кинотеатрах США его начнут показывать 16 декабря 2022 года. Отмечается, что продюсер проекта Джон Ландау для того, чтобы провести презентацию, приехал на CinemaCon из Новой Зеландии, где проходят съёмки картин серии.

«В центре каждого из четырех сиквелов будет семья Салли (персонаж Сэма Уортингтона — ИА REGNUM). Каждая история будет отдельной, и каждая придет к своему собственному завершению», — сказал Ландау. Продюсер добавил, что каждый фильм будет представлять собой самостоятельное произведение, при этом отметив, что вместе четыре картины создадут «большую эпическую сагу».

Напомним, в фильме «Аватар: Путь воды» кроме Сэма Уортингтона снимаются Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи, Зои Салдана и другие известные актёры. Джеймс Кэмерон также выступает в этом проекте в качестве сценариста.

