Женева, Швейцария, , 22:18 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 681 966 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2206 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже508 827 830 носителя вируса, подтверждён 6 227 291 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 379 084 выявленных инфицированных и 2718 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.