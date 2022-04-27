Женева, Швейцария, 27 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 681 966 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2206 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 508 827 830 носителей вируса, подтверждён 6 227 291 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 379 084 выявленных инфицированных и 2718 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.