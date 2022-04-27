Лейпциг, Германия, , 22:16 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Bild, руководство немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» планирует продлить сотрудничество с главным тренером основной команды Доменико Тедеско.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

По информации источника, представители клуба уже сообщили Тедеско о намерении продлить контракт. Переговоры будут проведены после завершения сезона.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг» с шестнадцатью одержанными победами и 54-мя набранными очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии. Завтра, 28 апреля, «Ред Булл Лейпциг» в матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встретится с «Глазго Рейнджерс».