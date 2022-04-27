Рим, 27 апреля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. 10 мая 2022 года премьер-министр Италии Марио Драги совершит визит в Вашингтон, сообщили в пресс-службе премьера 27 апреля.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

Предполагается, что основными темами переговоров с президентом США Джозефом Байденом будут ситуация на Украине, двусторонние отношения, энергокризис и ряд других.

По версии ряда итальянских наблюдателей, еще одна скрытая цель визита Драги — получить поддержку Байдена при выдвижении на пост генсека НАТО.