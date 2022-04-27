Ливерпуль, Великобритания, , 22:13 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет испанский «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

«Вильярреал»: Хуронимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Джованни Ло Чельсо, Франсис Коклен, Самуэль Чуквуэзе, Арно Греневельд.

Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Ответный матч запланирован на 3 мая. Встреча пройдет в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика».