Рим, , 22:11 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги 27 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении содействовать поискам «прочного решения» украинской проблемы, сообщили в пресс-службе премьера.

Марио Драги World Economic Forum

Драги также заверил Зеленского в своей поддержке.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.