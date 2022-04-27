Скопье, 27 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1760 образцов выявил 89 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 156 случаев выздоровления. Об этом 27 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрировано три произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 309 310 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9278, 299 539 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 493. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.