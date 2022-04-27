Рим, , 22:08 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги 27 апреля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе премьера.

Драги заверил собеседника в полной поддержке Украины, а также подтвердил намерение приехать в Киев. Точная дата визита пока не установлена.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.