Нижний Новгород, , 22:08 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода отказалась согласовать проведение митингов и автопробегов в честь Дня весны и труда. Об этом сообщили в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке муниципалитета столицы Приволжья.

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

Ранее КПРФ, ЛДПР и движение «Трудовой Нижний Новгород» подали в администрацию города заявки на проведение праздничных мероприятий — первомайских митингов на площади Маркина, на площади Ленина и на Большой Покровской, а также автопробега с участием 15 машин.

Но в итоге городские власти отклонили все поступившие заявки, сославшись на продолжающие действовать указ правительства Нижегородской области о повышенной готовности и запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области зафиксировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Также стало известно о том, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано две смерти среди пациентов с диагнозом «Covid-19».