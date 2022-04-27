Москва, 27 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 25-летнй центрфорвард московского «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон не покинет российский клуб. Об этом 27 апреля сообщил агент футболиста Кевин Коуэн.

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«Николсон – игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать», — цитирует Коуэна издание Sport24.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в десяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил две желтые карточки.

Николсон перешел в «Спартак» 7 января 2022 года из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.