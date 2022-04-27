Милан, Италия, , 22:06 — REGNUM В Милане 27 апреля начался съезд оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии».

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Национальные СМИ отмечают, что место проведения съезда выбрано неслучайно — на севере Италии партия менее популярна, и именно в этой части страны будут вестись основные политтехнологические действия.

Партия намерена по итогам съезда объявить о задаче выиграть национальные выборы весной 2023 года, кандидатом в премьер-министры (от партии или от правой коалиции) будет выдвинута лидер «Братьев» Джорджа Мелони.

Две другие ведущие правоконсервативные силы страны, партии Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, в настоящее время входят в правящую коалицию с леволибералами и популистами. Как и перед каждыми выборами, обсуждается возможность общих действий консерваторов. Однако теперь лидером рейтинга является не Сальвини, а Мелони.