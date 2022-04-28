Тбилиси, , 00:54 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» уверенно лидирует среди всех политических партий в социологическом исследовании, проведённом Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной), сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Формула».

Мужчина несёт телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно опросу, на вопрос о том, кто будет голосовать в воскресенье, ответы распределились следующим образом:

Грузинская мечта — 31%;

Единое национальное движение — 16%;

Гахария для Грузии — 4%;

Дроа — 2%;

Стратегия агмашенебели — 2%;

Лейбористская партия — 2%;

Государство для людей — 2%;

Лело — 2%;

Альянс патриотов — 1%;

Alt-info — 1%;

Граждане — 1%;

Гирчи — больше свободы — 1%;

Другие партии — 2%;

Ни одна из партий — 11%

Не голосую на выборах — 4%;

Не знаю — 12%;

Отказ от ответа — 7%.