Тбилиси, 28 апреля 2022, 00:54 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» уверенно лидирует среди всех политических партий в социологическом исследовании, проведённом Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной), сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Формула».
Согласно опросу, на вопрос о том, кто будет голосовать в воскресенье, ответы распределились следующим образом:
Грузинская мечта — 31%;
Единое национальное движение — 16%;
Гахария для Грузии — 4%;
Дроа — 2%;
Стратегия агмашенебели — 2%;
Лейбористская партия — 2%;
Государство для людей — 2%;
Лело — 2%;
Альянс патриотов — 1%;
Alt-info — 1%;
Граждане — 1%;
Гирчи — больше свободы — 1%;
Другие партии — 2%;
Ни одна из партий — 11%
Не голосую на выборах — 4%;
Не знаю — 12%;
Отказ от ответа — 7%.