Москва, , 22:05 — REGNUM Украинские боевики используют в своих целях гуманитарные объекты, лишая мирных жителей безопасности и необходимой им медицинской помощи. Об этом 27 апреля рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Михаил Мизинцев «В городе Константиновка Донецкой Народной Республики в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

Другим примером, характеризующим отношение украинских властей к людям, служит ситуация в Запорожье. В одой из клинических больниц, специализирующейся на оказании экстренной и скорой медицинской помощи, ВСУ разместили своё подразделение, а на прилегающей территории – бронетехнику и огневые позиции артиллерии.

Стоит отметить, что ВОЗ, которую Россия уведомляет о таких фактах, не реагирует. Хотя необходимо на международном уровне оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

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