Милан, Италия, 27 апреля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 27 апреля сообщило испанское издание As.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Соглашение Романьоли с «россонери» рассчитано до 30 июня 2022 года. Футболист может покинуть итальянский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Алессио Романьоли принял участие в восемнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Романьоли выступает за «Рому» с 11 августа 2015 года после перехода из римской «Ромы» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.