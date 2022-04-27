Москва, 27 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» и студенческим активом будет контролировать ремонт студенческих общежитий.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Комната общежития

Для этого активистами МГЕР регулярно будут проводиться опросы студентов о состоянии общежитий и оценке качества исполнения работ по капитальному ремонту.

Кроме того, в ближайшее время будет создана рабочая группа с участием студентов и депутатов по контролю реализации программы по капитальному ремонту. Данная работа ведется в рамках реализации народной программы «Единой России». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Совместно с Министерством науки и высшего образования мы проанализировали состояние вузовских общежитий в нашей стране и составили план проведения капитального ремонта, начиная с тех, которые в худшем состоянии. «Единая Россия» взяла на контроль исполнение принятых поправок Партии в федеральный бюджет в 2021 году. Мероприятия по капитальному ремонту общежитий, в первую очередь, направлены на создание комфортной среды для студентов в местах обучения и проживания. Считаю, что определяющим мнением в этом вопросе, должно быть мнение самих студентов, поэтому активисты «Молодой Гвардии» будут на регулярной основе проводить опросы студентов о состоянии общежитий», — отметил Александр Мажуга.

Активисты МГЕР уже провели первый опрос на эту тему в 68 регионах страны.

«В целом мы наблюдаем позитивную картину. Более 60% респондентов удовлетворены состоянием и условиями проживания в своих общежитиях. 20% опрошенных отметили отличное состояние общежитий. Это свидетельствует об эффективности программы «Единой России» по ремонту кампусов ВУЗов. Для нас очень важно мнение самих студентов о качестве выполняемых работ и создания комфортных условиях для их проживания в общежитиях, поэтому «Молодая Гвардия» совместно со студенческим сообществом будет контролировать ход реализации ремонтных работ», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» из бюджета на строительство и ремонт общежитий было выделено по 3 млрд рублей ежегодно до 2024 года включительно. Будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий во всех регионах страны.