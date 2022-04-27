Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Телеканал AMC объявил о том, что Мелисса Макбрайд покидает спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», в котором она и Норман Ридус должны были исполнить главный роли. Об этом 27 апреля сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

«Мелисса Макбрайд дала жизнь одному из самых интересных, реальных, человечных и популярных персонажей во вселенной «Ходячих мертвецов». К сожалению, она больше не может участвовать в ранее анонсированном спин-оффе», — сообщил AMC в пресс-релизе. Компания пояснила, что съёмки шоу должны пройти летом 2022 года в ЕС, и что для Макбрайд переезд в Евросоюз стал «невыгодным с логистической точки зрения».

При этом телеканал отметил, что вселенная «Ходячих мертвецов» «продолжает расти и расширяться интересными способами» и дал понять фанатам сериала, что персонаж актрисы в будущем может появиться в других проектах франшизы.

Напомним, Мелисса Макбрайд исполнила в «Ходячих мертвецах» роль Кэрол Пелетье. Ранее AMC сообщил, что премьера спин-оффа шоу состоится в 2023 году. Норман Ридус 2 апреля 2022 года сообщил о завершении съёмок финального эпизода оригинального сериала.