Вашингтон, , 22:12 — REGNUM США отменили ряд ограничений относительно обмена разведывательными данными с Украиной, сообщает 27 апреля Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Агентство отмечает, что за счет расширенного обмена разведданными американские политики надеются «потенциально помочь» Украине отстоять территории на востоке и юге страны, а также вернуть Крым.

Ранее стало известно, что Вашингтон дополнительно выделит $713 млн на военную помощь Украине и еще 15 странам. Об этом сообщили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев 25 апреля. Украина должна получить из этой суммы более $322 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев начал получать от своих партнеров то оружие, которое требовалось.