Москва, 27 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Киевский режим готовит в Лисичанске провокацию, свозя туда разбитую технику и тела украинских военных, облаченные в гражданскую одежду, сообщил 27 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Провокация готовится для последующего обвинения военных России и республик Донбасса в обстрелах мирного населения, уточнил он.

Очередная постановочная провокация подготовлена специалистами Центра информационно-психологических операций Украины и её представят мировой общественности в ближайшие несколько дней.

«С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши) в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что «этот циничный, прежде всего, по отношению к своему собственному народу, а также погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима».