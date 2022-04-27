Манила, , 22:15 — REGNUM Американский фильм «Анчартед: На картах не значится» покинул филиппинский кинопрокат. Об этом сообщил портал «Культуромания» 27 апреля.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» Скриншот YouTube

Причиной для прекращения показа ленты стало наличие в ней двухсекундного фрагмента с изображением карты с «Линией девяти пунктиров». Власти Филиппин расценили этот отрывок как нежелательную сцену, поскольку Китай использует подобную карту для определения территориальных требований в ЮКМ. Отмечается, что картина вернётся в местные кинотеатры сразу после удаления эпизода.

Напомним, что мировая премьера «Анчартед: на картах не значится» состоялась 8 февраля 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

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