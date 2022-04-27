Ижевск, 27 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении бывшего экономиста централизованной бухгалтерии Завьяловского района, женщина признана виновной по статьям о растрате, неправомерном обороте средств платежей и об отмывании денежных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

europeanfinancialreview.com Банк онлайн

Установлено, что в течение 2,5 года она изготавливала поддельные платежные поручения, что позволяло переводить средства с расчетного счета МБОУ «Якшурская СОШ» на собственные банковские счета. Сумма похищенных средств составила 3,15 млн рублей. С целью легализации краденых денег она платила по личным кредитным договорам.

В суде она пояснила, что собственных средств для покрытия кредитов ей не хватало, именно поэтому она включила себя в ведомость как сотрудника при начислении заработной платы, документы в онлайн-банке она подписывала цифровой подписью директора.

Женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 30 тыс. рублей. В бюджет Завьяловского района взыскано 3,13 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, житель Нижнего Новгорода обманул четырёх ярославцев, его ждёт суд. 43-летний безработный нижегородец летом 2021 года разместил объявление о продаже пиломатериалов по цене, которая была гораздо ниже рыночной. Четыре человека оплатили поставку, но пиломатериалы так и не получили.