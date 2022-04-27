27 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Санкционная политика в отношении России вредит всем странам и не может быть объяснена иначе как политическим давлением.

Арсен Шаяхметов, , 23:15 — REGNUM В понедельник, 25 апреля, в Москве состоялся круглый стол «Экономика против санкций», который прошёл в рамках выездной сессии мероприятий Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Сам форум в Крыму негласно считается четвёртым в России по статусности после Петербургского экономического форума, инвестиционного форума в Сочи и Восточного экономического форума, который принимает Владивосток. Организаторы всегда стремились, чтобы среди участников ЯМЭФ были бизнесмены и политики со всего мира. Мероприятие обычно проходит в апреле, но в этом году из-за международной ситуации перенесено на осень. Впрочем, уже не первый год. В 2020 и 2021 годах форум переносили из-за ковида. Однако в формате круглого стола организаторам тоже удалось собрать интересных спикеров, представляющих 11 стран мира. Участники сошлись во мнении, что санкционная политика вредит всем странам и не может быть объяснена иначе как политическим давлением.

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Запад столкнулся с небывалой инфляцией

Эксперты, выступавшие на круглом столе, констатировали, что западные санкции фактически стали «выстрелом себе в ногу» со стороны европейских стран. Для рядовых граждан это пока выражается главным образом в небывалой для Запада инфляции. Согласно Евростату, стремительный рост цен фиксируется в девятнадцати странах еврозоны. Так, в феврале инфляция в этих странах составила 5,9%, а в марте выросла уже до 7,4%.

Наибольший урон санкции наносят европейскому бизнесу, который был намного более тесно интегрирован с российским, чем американский. Товарооборот России и США в прошлом году составил 34,4 млрд долларов, а со странами ЕС — 247,8 млрд, причём по сравнению с 2020 годом вырос на 42,7%. Очевидно, что снижение объёмов торговли с Россией государствам входящим в ЕС совершенно не выгодно. Эксперты также сходятся во мнении, что в условиях глобальной экономики выигравших от санкций не будет.

Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что в условиях, когда экономики всех стран взаимосвязаны между собой, «удар по одной из них не может не вызвать негативные последствия для других, в том числе, конечно, он возвращается экономическим бумерангом тем странам, которые ввели санкции против России».

Олег Иванов «В частности, сегодня на Западе такой рост инфляции, который там не видели уже много лет. Если в России мы постоянно живем в условиях инфляции, то в Европе и США это раньше не было проблемой, и сейчас там не очень понимают, что с этим делать. Полагаю, что темпы инфляции будут нарастать на Западе и дальше, поскольку это зависит от цен на российские нефть и газ, а США и Европа планируют как можно быстрее отказаться от наших энергоресурсов. Очевидно, что такой отказ вызовет рост цен: сокращение предложения при сохранении спроса автоматически увеличит цену на нефть и газ — это закон рынка. Что же касается газа, то столь упорно продвигаемый США на европейские рынки сжиженный природный газ (СПГ) будет стоить Европе гораздо дороже российского природного из-за особенностей добычи и логистики СПГ».

Олег Иванов Совет муниципальных образований Московской области

С такой точкой зрения согласен и политконсультант Александр Семенов.

Владимир Путин, «свято место пусто не бывает». Этот рынок займёт наш бизнес и бизнес из других стран. Потеря рынков сбыта — это всегда сокращение персонала, рост безработицы, снижение реальных доходов населения». Александр Семенов «От санкционной войны страдает и население, бизнес тех стран, руководство которых ввело санкции против России. В первую очередь это Европа. Уровень взаимозависимости экономик европейских стран и России очень высокий. Первое проявление — это взрывной рост цен на газ в Европе. Далее европейский бизнес теряет широкий рынок сбыта в России. А как правильно заметил, «свято место пусто не бывает». Этот рынок займёт наш бизнес и бизнес из других стран. Потеря рынков сбыта — это всегда сокращение персонала, рост безработицы, снижение реальных доходов населения».

Иностранный бизнес готов вернуться?

Одной из ключевых тем круглого стола «Экономика против санкций» стал возможный возврат иностранных компаний в Россию и сохранение площадок для взаимодействия на нынешнем непростом для всех участников этапе.

Со слов депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, российский рынок до санкций был вторым по размерам рынком экспорта продовольственной продукции для ЕС и составлял около 12 млрд долларов только в этой сфере. По мнению французского политика, преодолеть противоречия и сохранить взаимодействие поможет создание коммуникативной платформы, которая в ходе дальнейших обсуждений получила условное название «Уфимский диалог». Привязка к столице Башкирии связана с тем, что координатором встреч предложено стать премьер-министру башкирского правительства Андрею Назарову, который имеет устоявшиеся связи в среде крупного российского и зарубежного бизнеса, наработанные в период, когда он был сопредседателем «Деловой России».

Андрей Назаров Правительство Республики Башкортостан

Предполагается, что на этой коммуникативной площадке раз в месяц будут проходить встречи российских и зарубежных представителей бизнеса и политики. В числе возможных западных участников некоторые наблюдатели называют, в частности, недавнего кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен, которая ранее уже участвовала в мероприятиях, организованных башкирским премьером.

Эксперты отмечают, что желание иностранных компаний сохранить возможности для работы в России вполне логичны.

Александр Семёнов «Мы видим, что часть компаний не ушла с российского рынка, часть планирует вернуться. А часть ушла только формально и сейчас готова к использованию параллельных форм импорта. Бизнес-логика в итоге будет преобладать, а она говорит о том, что самим отдавать рынка сбыта это так себе затея».

Остаётся надеяться, что рациональный подход, характерный для бизнеса, возьмёт верх и иностранные компании вернутся в Россию, несмотря на давление собственных правительств. В противном случае российская экономика переориентируется на другой рынок. Ведь, как известно, «свято место пусто не бывает».