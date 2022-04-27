Бухарест, 27 апреля 2022, 21:51 — REGNUM В производственной и обслуживающей сфере Румынии ощущается нехватка рабочей силы. Об этом 27 апреля со ссылкой на заявление министра румынского министра труда Мариуса Будая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
По словам Будая, наибольшим образом эта проблема коснулась строительства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей.
Предполагается, что для нормализации ситуации в течение ближайшего времени в стране необходимо закрыть до одного миллиона вакансий.
При этом румынские рекрутинговые агентства утверждают, что работодатели в Румынии все чаще выдвигают к соискателям «слишком суровые требования».
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